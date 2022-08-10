ABD'nin gaz üretiminin rekor kırması bekleniyor

EIA yayınladığı Kısa Vadeli Enerji Görünümü raporunda bu yıl için doğal gaz üretimini 96,59 milyar feet küp/gün (bcfd) olarak tahmin etti. 2021 yılında 93,55 bcfd olan üretimin 2023 yılında 100,02 bcfd seviyesine çıkması bekleniyor.

EIA temmuz ayında yayınladığı raporda bu yıl için doğal gaz üretim tahminini 96,23 bcfd olarak duyurmuştu.

Kuruluş ABD'nin LNG ihracatının da 2022 ve 2023 yıllarında, 2021 yılındaki 9,76 bcfd'den 11,6 ve 12,68 bcfd seviyelerine yükseleceğini öngördü.

Kısa Vadeli Enerji Görünümü raporuna göre ABD'nin kömür üretiminin de bu yıl, 2021 yılındaki 578 milyon tondan 599 milyon tona çıkması ve 2023 yılında 601 milyon ton olması bekleniyor.

Kömür üretimi 2020 yılında 535 milyon ton ile 1965 yılından bu yana görülen en düşük seviyeye inmişti.