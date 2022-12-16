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ABD'nin haftalık kömür üretimi arttı

ABD'nin kömür üretimi 10 Aralık ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 5 artış gösterdi.

16.12.2022 - 09:11 |
ABD'nin haftalık kömür üretimi arttı

Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) tarafından açıklanan verilere göre kömür üretimi 12,6 milyon ton oldu.

Kömür üretimi yıllık bazda ise yüzde 9,5 arttı.

Mississippi Nehri'nin doğusunda üretim 4,9 milyon ton, batısında 7,7 milyon ton oldu.

Yılın ilk gününden söz konusu döneme kadar üretim yüzde 4,2 artışla 568,6 milyon ton olarak gerçekleşti.

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