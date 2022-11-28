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ABD'nin haftalık kömür üretimi azaldı

ABD'nin kömür üretimi 19 Kasım ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 1,5 düşüş gösterdi.

28.11.2022 - 09:42 |
ABD'nin haftalık kömür üretimi azaldı

Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) tarafından açıklanan verilere göre kömür üretimi 11,5 milyon ton oldu. Kömür üretimi yıllık bazda ise yüzde 3,6 arttı.

Mississippi Nehri'nin doğusunda üretim 4,4 milyon ton, batısında 7,1 milyon ton oldu.

Yılın ilk gününden söz konusu döneme kadar kömür üretimi yüzde 4,1 artışla 532,2 milyon ton olarak gerçekleşti.

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