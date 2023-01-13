ABD'nin haftalık kömür üretimi arttı

Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) tarafından açıklanan verilere göre söz konusu haftada kömür üretimi 11,2 milyon ton oldu. Bir önceki hafta üretim 9,2 milyon ton seviyesinde gerçekleşmişti.

Kömür üretimi yıllık bazda ise yüzde 10,8 arttı.

Mississippi Nehri'nin doğusunda kömür üretimi 4,5 milyon ton, batısında 6,7 milyon ton oldu.

Yılın ilk gününden söz konusu döneme kadar kömür üretimi yüzde 15,7 artışla 11,2 milyon ton olarak gerçekleşti.