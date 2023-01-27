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ABD'nin haftalık kömür üretimi azaldı

ABD'nin kömür üretimi 21 Ocak ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 1,1 düşüş gösterdi.

27.01.2023 - 09:25 |
ABD'nin haftalık kömür üretimi azaldı

Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) tarafından açıklanan verilere göre söz konusu haftada kömür üretimi 12,1 milyon ton oldu. Bir önceki hafta üretim 12,2 milyon ton seviyesinde gerçekleşmişti.

Kömür üretimi yıllık bazda ise yüzde 0,7 arttı.

Mississippi Nehri'nin doğusunda üretim 4,9 milyon ton, batısında 7,2 milyon ton oldu.

Yılın ilk gününden söz konusu döneme kadar üretim yüzde 7,1 artışla 35,5 milyon ton olarak gerçekleşti.

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