ABD'nin haftalık kömür üretimi azaldı

Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) tarafından açıklanan verilere göre söz konusu haftada kömür üretimi 10,2 milyon ton oldu. Bir önceki hafta üretim 12 milyon ton seviyesinde gerçekleşmişti.

Kömür üretimi yıllık bazda ise yüzde 14,6 azaldı.

Mississippi Nehri'nin doğusunda üretim 4,2 milyon ton, batısında 6 milyon ton oldu.

Yılın ilk gününden söz konusu döneme kadar üretim yüzde 2,1 artışla 57,8 milyon ton olarak gerçekleşti.