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ABD'nin haftalık kömür üretimi yükseldi

ABD'nin kömür üretimi 4 Mart ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 14,1 artış gösterdi.

10.03.2023 - 09:26 |
ABD'nin haftalık kömür üretimi yükseldi

Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) tarafından açıklanan verilere göre söz konusu haftada kömür üretimi 12,9 milyon ton oldu. Bir önceki hafta üretim 11,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşmişti. 

Kömür üretimi yıllık bazda ise yüzde 13,4 arttı. 

Mississippi Nehri'nin doğusunda üretim 5,4 milyon ton, batısında 7,5 milyon ton oldu. 

Yılın ilk gününden söz konusu döneme kadar üretim yüzde 1 artışla 105,8 milyon ton olarak gerçekleşti. 

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