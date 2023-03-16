ABD'nin ham petrol ihracatı arttı

ABD, 2022 yılında petrol ihracatı yaptığı ülke sayısını 38'den 39'a çıkardı.

Güney Kore yüzde 10,3 pazar payı ile en yüksek ihracat yapılan ülke olurken, Hollanda'nın pazar payı yüzde 10,2, Birleşik Krallık'ın payı yüzde 9,6 oldu.

ABD'nin Hindistan ve Çin'e ham petrol ihracatı ise azaldı.