ABD'nin ham petrol ihracatı arttı
ABD Enerji Bakanlığı'nın Enerji Bilgi İdaresi verilerine göre ABD'nin günlük ortalama ham petrol ihracatı 2022 yılında 2021 yılına göre yüzde 22 artarak 3,6 milyon varil/gün oldu.
16.03.2023 - 10:18 |
ABD, 2022 yılında petrol ihracatı yaptığı ülke sayısını 38'den 39'a çıkardı.
Güney Kore yüzde 10,3 pazar payı ile en yüksek ihracat yapılan ülke olurken, Hollanda'nın pazar payı yüzde 10,2, Birleşik Krallık'ın payı yüzde 9,6 oldu.
ABD'nin Hindistan ve Çin'e ham petrol ihracatı ise azaldı.
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