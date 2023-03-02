ABD'nin ham petrol ihracatı rekor kırdı

ABD, 24 Şubat'ta sona eren haftada 5,6 milyon varil/gün ham petrol ihracatı gerçekleştirdi.

Ham petrol ihracatı bir önceki haftaya göre 1 milyon varil/günden fazla arttı ve net ham petrol ithalatı verilerin tutulmaya başlandığı 1991 yılından bu yana görülen en düşük seviye olan 600 bin varil/güne indi.