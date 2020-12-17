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17.12.2020 - 08:52 | | AA

ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 3,1 milyon varil azaldı.

ABD'nin ham petrol stokları azaldı
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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3,1 milyon (yüzde 0,6) varil azalışla 500,1 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 3,5 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 638,1 milyon varil seviyesinde kaldı. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 1 milyon varil (yüzde 0,4) artışla 238,9 milyon varile yükseldi.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 55 bin varil azalarak 5,4 milyon varil, petrol ihracatı ise günlük ortalama 793 bin varil artarak 2,6 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 5 Kasım-11 Aralık haftasında 110 bin varil azalarak yaklaşık 11,5 milyon varil oldu.

EIA'nın Aralık 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,3 milyon varil, gelecek yıl ise 11,1 olması bekleniyor.

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