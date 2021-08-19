Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaABD'nin ham petrol stokları azaldı
HaberlerUzmanpara Haberleri ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 3 milyon 200 bin varil azaldı.

19.08.2021 - 09:05 | | AA
ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon 200 bin varil (yüzde 0,7) azalarak yaklaşık 435 milyon 500 bin varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 259 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 621 milyon 300 bin varil seviyesinde sabit kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 700 bin varil (yüzde 0,3) artışla 228 milyon 200 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 46 bin varil azalarak yaklaşık 6 milyon 350 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 768 bin varil artarak 3 milyon 431 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi, 7-13 Ağustos haftasında 133 bin varil artarak yaklaşık 11 milyon 828 bin varil seviyesinde gerçekleşti. 

EIA'nın Ağustos 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 100 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 800 bin varil olması bekleniyor.

haberlerhaberler
bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Diş ağrısına ambulans gelmeyince dehşet saçtı

Diş ağrısına ambulans gelmeyince dehşet saçtı

Korkutan haritalar: 'Olağanüstü' ve 'şiddetli kuraklık' yaşanıyor

Korkutan haritalar: 'Olağanüstü' ve 'şiddetli kuraklık' yaşanıyor

Bakanlıktan sel bölgeleri ile ilgili açıklama

Bakanlıktan sel bölgeleri ile ilgili açıklama

Endüstriyel bitki şerbetçi otu yüksek verimiyle üreticisini sevindirdi

Endüstriyel bitki şerbetçi otu yüksek verimiyle üreticisini sevindirdi

NSU davasında baş sanık Zschaepe ile iki sanık hakkındaki kararları onandı

NSU davasında baş sanık Zschaepe ile iki sanık hakkındaki kararları onandı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Diş ağrısına ambulans gelmeyince dehşet saçtı

Diş ağrısına ambulans gelmeyince dehşet saçtı

Sıradaki Haber
Emekliye ve memura müjde! %20 artacak

Emekliye ve memura müjde! %20 artacak

Sıradaki Haber
Aşıda 4. doz doğru karar mı?

Aşıda 4. doz doğru karar mı?

Sıradaki Haber
Korkutan haritalar: 'Olağanüstü' ve 'şiddetli kuraklık' yaşanıyor

Korkutan haritalar: 'Olağanüstü' ve 'şiddetli kuraklık' yaşanıyor

Sıradaki Haber