ABD'nin ihracatı arttı

İhracatın yüzde 0,2 artarak 259,29 milyar dolar olduğu temmuz ayında ithalat yüzde 2,9 düşüşle 329,94 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayında ihracat 258,76 milyar dolar, ithalat 339,64 milyar dolar seviyesindeydi.

Haziran ayında ihracat yüzde 1,7 artarken, ithalat ise yüzde 0.2 gerilemişti.

Temmuz ayında ticaret açığı 70,3 milyar dolar olan beklentilerin hafif üzerinde 70,65 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Haziran ayında açık 80,88 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Temmuz ayında ABD'nin petrol ithalatında ortalama fiyat haziran ayındaki 104,81 dolar/varilden 102,27 dolar/varile düştü.