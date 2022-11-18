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ABD'nin kömür üretimi azaldı

ABD'nin kömür üretimi 12 Kasım ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 1,2 düşüş gösterdi.

18.11.2022 - 09:18 |
ABD'nin kömür üretimi azaldı

Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) tarafından açıklanan verilere göre kömür üretimi 11,7 milyon ton oldu. Kömür üretimi yıllık bazda ise yüzde 1,2 arttı.

Mississippi Nehri'nin doğusunda üretim 4,4 milyon ton, batısında 7,3 milyon ton oldu.

Yılın ilk gününden söz konusu döneme kadar kömür üretimi yüzde 4,1 artışla 520,6 milyon ton olarak gerçekleşti.

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