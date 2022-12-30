ABD'nin kömür üretimi azaldı

Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) tarafından açıklanan verilere göre kömür üretimi 8,7 milyon ton oldu. Bir önceki hafta üretim 10,7 milyon ton seviyesinde gerçekleşmişti.

Kömür üretimi yıllık bazda ise yüzde 13,9 azaldı.

Mississippi Nehri'nin doğusunda üretim 3,4 milyon ton, batısında 5,3 milyon ton oldu.

Yılın ilk gününden söz konusu döneme kadar üretim yüzde 3,6 artışla 588 milyon ton olarak gerçekleşti.