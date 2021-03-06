Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
06.03.2021 - 08:31 | | AA

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 1 adet arttı.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
ABONE OL

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 27 Şubat-5 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 1 artarak 310'a yükseldi.

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 372 adet azaldı.

Perşembe gününü 66,74 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 69,35 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 66,03 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü 63,83 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika! Genç kızlara parkta iğrenç hareket! Görenler hemen yakaladı

    Son dakika! Genç kızlara parkta iğrenç hareket! Görenler hemen yakaladı

    SGK o parayı ödemez! 90 gün şartı var...

    SGK o parayı ödemez! 90 gün şartı var...

    AB’den aşı savaşını kızıştıracak hamle

    AB’den aşı savaşını kızıştıracak hamle

    Yaptığı iş şaşkına çeviriyor! 'Uzaylı görmüş gibi bakıyorlar'

    Yaptığı iş şaşkına çeviriyor! 'Uzaylı görmüş gibi bakıyorlar'

    Sıradaki Haber