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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 arttı.

22.05.2021 - 09:55 | | AA
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 15-21 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 4 artarak 356'ya yükseldi.

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 119 arttı.

Perşembe gününü 65,11 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 66,68 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 63,87 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 61,94 dolar seviyesinde tamamlamıştı. 

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