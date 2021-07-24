Geri Dön
UzmanparaABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 adet arttı.

24.07.2021 - 09:03 | | AA
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 17-23 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 7 adet artarak 387'ye yükseldi.

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 206 adet arttı.

Perşembe gününü 73,79 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 74,06 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 72,03 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 71,91 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

    GÜNCEL HABERLER

    Son dakika: 24 Temmuz koronavirüs tablosu belli oldu! İşte günlük vaka sayısı...

    Son dakika: 24 Temmuz koronavirüs tablosu belli oldu! İşte günlük vaka sayısı...

    Otomobilin içinde görenler haber verdi! Acı gerçek ortaya çıktı

    Otomobilin içinde görenler haber verdi! Acı gerçek ortaya çıktı

    Dünyada 3 milyar 830 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı

    Dünyada 3 milyar 830 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı

    Fransa'nın 174 noktasında toplandılar! Macron'u hedef aldılar

    Fransa'nın 174 noktasında toplandılar! Macron'u hedef aldılar

    Döviz likidite sorunu yaşayan Lübnan, hizmet karşılığı petrol için Irak ile anlaşma imzaladı

    Döviz likidite sorunu yaşayan Lübnan, hizmet karşılığı petrol için Irak ile anlaşma imzaladı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: 24 Temmuz koronavirüs tablosu belli oldu! İşte günlük vaka sayısı...

    Son dakika: 24 Temmuz koronavirüs tablosu belli oldu! İşte günlük vaka sayısı...

    Sıradaki Haber
    Hesaplara 252 lira yatırılıyor! O şart kaldırıldı

    Hesaplara 252 lira yatırılıyor! O şart kaldırıldı

    Sıradaki Haber
    Merkel giderayak yineledi: Tam üye olarak görmüyorum

    Merkel giderayak yineledi: Tam üye olarak görmüyorum

    Sıradaki Haber
    Otomobilin içinde görenler haber verdi! Acı gerçek ortaya çıktı

    Otomobilin içinde görenler haber verdi! Acı gerçek ortaya çıktı

    Sıradaki Haber