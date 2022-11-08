'ABD'nin resesyondan kaçınması mümkün'

Goldman Sachs Group Baş Ekonomisti Jan Hatzius, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını agresif şekilde sıkılaştırmasına ve jeopolitik belirsizliklere rağmen ABD ekonomisi için bir resesyondan kaçınmanın "akla çok yatkın" bir yolunun hala olduğunu savundu.

Resesyondan kaçınmaya yönelik adımların ekonomik aktiviteyi yavaşlatmayı, nominal ücret büyümesini azaltmayı, enflasyonu gevşetmeyi ve iş gücü piyasasında yeniden dengeyi sağlamayı içerdiğini belirten Hatzius, "Trendin altında büyümeye doğru bir geçiş var, ancak bu pozitif" ifadelerini kullandı.

Goldman Sachs, ABD ekonomisinin gelecek 12 ayda resesyona girme olasılığını yüzde 35 olarak devam ettirdi.

Hatzius, Euro Bölgesi'nde bir resesyonun büyük olasılıkla dördüncü çeyrekte başlayacağını öngörürken, İngiltere'de ise resesyonun muhtemelen geçtiğimiz çeyrekte başladığını savundu.