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ABD'nin rezerv planı petrolü vurdu

ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden piyasaya yeni arzı gündeme alması petrol fiyatlarını aşağı çekti. ABD ham petrolünde düşüş yüzde 5'i aştı.

31.03.2022 - 09:59 |
ABD'nin rezerv planı petrolü vurdu

ABD'nin stratejik petrol rezervleriyle ilgili hamleye hazırlandığı haberi petrolde aşağı yönlü bir hareket yarattı.

ABD ham petrolü yüzde 5'i aşan düşüşle 102 doların altını görürken, brent petrol de yüzde 5'e varan gerilemeyle 108 dolara indi.

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaş enerji fiyatlarının yükselmesine yol açarken, ülkeler de enerji fiyatlarının enflasyona etkisini sınırlamak için farklı yöntemleri devreye alıyor.

Bloomberg'in haberine göre ABD'de Başkan Joe Biden da bu kapsamda ülkenin stratejik petrol rezervlerini daha çok kullanmaya hazırlanıyor.

Buna göre ABD yönetimi petrol rezervlerinden günde 1 milyon varili piyasaya sunmayı planlıyor. Söz konusu hamlenin aylar sürmesi öngörülürken, toplamda piyasaya sunulan petrol miktarının 180 milyon varil olması hedefleniyor.

Bu hamlenin Uluslararası Enerji Ajansı'nın küresel olarak rezervlerin kullanılması yönündeki yönlendirmesiyle koordineli olması planlanıyor.

DİKKATLER OPEC+ TOPLANTISINDA

Petrol piyasasında dikkatler OPEC+ toplantısına çevrildi. OPEC+'ın Ukrayna krizi nedeniyle fiyatlardaki artışa ve tüketicilerin daha fazla arz talebine rağmen mayıs ayında petrol üretiminde ılımlı artışa gitme planlarına sadık kalması öngörülüyor.

Ağustos 2021'den bu yana üretim hedefini her ay günde 400 bin varil artıran OPEC+, geçen yılki toplantıda üretimi mayıs ayında günde 432 bin varil artırma konusunda anlaşmıştı.

ABD de dahil olmak üzere petrol tüketicisi birçok ülke ham petrol fiyatlarının yükselerek bu ay varil başına 139 doların üzerine çıkmasıyla üreticileri üretimlerini daha fazla artırmaya çağırdı.

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