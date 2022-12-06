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ABD'nin ticaret açığı yükseldi

ABD'nin ticaret açığı ekim ayında arttı ancak beklentilerin altında kaldı.

06.12.2022 - 16:53 |
ABD'nin ticaret açığı yükseldi

Ekim ayında ihracat yüzde 0,7 düşüşle 256,6 milyar dolar olurken, ithalat yüzde 0,6 artarak 334,8 milyar dolara yükseldi. Ticaret açığı yüzde 5,4 artışla 78,2 milyar dolar seviyesine çıktı. 

Ekonomistler ise ekim ayında ticaret açığının 80 milyar dolar olmasını bekliyordu.

Ekim ayında Çin ile ticarette açık ise eylül ayındaki 37,29 milyar dolardan 28,87 milyar dolara geriledi.

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