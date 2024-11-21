ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 500 bin varil artarak 430 milyon 300 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 400 bin varil artacağı yönündeydi.

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Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da yaklaşık 1 milyon 400 bin varil artarak 389 milyon 200 bin varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 100 bin varil artışla 208 milyon 900 bin varil olarak kaydedildi.

PETROL ÜRETİMİ DÜŞTÜ

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 9-15 Kasım haftasında 190 bin varil azalarak 13 milyon 642 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 175 bin varil artarak 7 milyon 684 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 938 bin varil artışla 4 milyon 378 bin varil oldu.

EIA'nın Kasım 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 230 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 530 bin varil olması bekleniyor.