ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon 200 bin varil düşerek 419 milyon varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi.

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Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 200 bin varil azalarak 402 milyon 500 bin varil seviyesine düştü.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 1 milyon 700 bin varil azalışla 231 milyon 100 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 12-18 Temmuz haftasında 102 bin varil azalarak 13 milyon 273 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 403 bin varil azalışla 5 milyon 976 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 337 bin varil artışla 3 milyon 855 bin varil oldu.

EIA'nın Temmuz 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 370 bin varil olması bekleniyor.