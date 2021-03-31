ABD'nin yaptırımları Huawei'yi vurdu

Huawei'nin 2020 yılında Çin'deki cirosu yüzde 15,4 artarak 584,9 milyar yuana yükselse de, Çin dışındaki tüm pazarlarda satışları düştü.

2020 yılında Huawei'nin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'da cirosu yüzde 12,2 azalarak 180,8 milyar yuan olurken, Asya'da satışları yüzde 8,7 azalarak 64,4 milyar yuana ve Amerika kıtasında satışları yüzde 24,5 azalarak 39,6 milyar yuana geriledi.

Genel olarak bakıldığında 2020'nin tamamında Huawei'nin satışları yüzde 3,8 artışla 891,4 milyar yuan oldu.

2020 yılında Huawei'nin net karı yüzde 3,2 artışla 64,6 milyar yuan olarak gerçekleşti.