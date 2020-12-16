AB'nin dış ticareti ekimde düştü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Buna göre, AB'nin ihracatı, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 azalarak 178,9 milyar euroya, ithalatı da yüzde 14,3 gerileyerek 150,8 milyar euroya düştü.

Böylece AB, ekim ayında yaklaşık 28,1 milyar euroluk ticaret fazlası gerçekleştirdi. Euro Bölgesi'nde ihracat, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9 daralarak 199,3 milyar euro, ithalat yüzde 11,7 gerileyerek 169,3 milyar euro oldu.

Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası, ekimde yaklaşık 30 milyar euroya ulaştı. Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 31 milyar euro ile ABD, 26,6 milyar euro ile İngiltere, 18,4 milyar euro ile Çin, 13,1 milyar euro ile İsviçre, 7,5 milyar euro ile de Türkiye ve Rusya oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 33 milyar euro ile Çin, 16,4 milyar euro ile ABD, 15,4 milyar euro ile İngiltere, 9,8 milyar euro ile İsviçre, 7,9 milyar euro ile Rusya, 6,4 milyar euro ile Türkiye ve 4,8 milyar euro ile Japonya olarak belirlendi.

Öte yandan, ocak-ekim döneminde AB’nin Türkiye'ye ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artarak 56,8 milyar euro, ithalatı ise yüzde 12 azalarak 51,4 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.