AB'nin dış ticareti eylülde geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 azalarak 171 milyar euroya, ithalatı da yüzde 8,9 gerileyerek 146,5 milyar euroya düştü.

Böylece AB, eylül ayında yaklaşık 24,5 milyar euroluk ticaret fazlası gerçekleştirdi.

Euro Bölgesi'nde ihracat, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 daralarak 190,3 milyar euro, ithalat yüzde 7,1 gerileyerek 165,5 milyar euro oldu.

Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası, eylülde yaklaşık 24,8 milyar euroya ulaştı.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 31 milyar euro ile ABD, 26,1 milyar euro ile İngiltere, 17,5 milyar euro ile Çin, 12,7 milyar euro ile İsviçre, 7,2 milyar euro ile Rusya, 6,6 milyar euro ile Türkiye ve 4,6 milyar euro ile Japonya oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 33 milyar euro ile Çin, 17,7 milyar euro ile ABD, 14,6 milyar euro ile İngiltere, 8,7 milyar euro ile İsviçre, 7 milyar euro ile Rusya, 5,7 milyar euro ile Türkiye ve 4,2 milyar euro ile Japonya olarak belirlendi.

Öte yandan, Ocak-Eylül döneminde AB’nin Türkiye'ye ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 azalarak 49,3 milyar euroya, ithalatı ise yüzde 13,6 azalarak 45 milyar euroya geriledi.