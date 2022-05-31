AB'nin kömür stokları yükseldi

Kuzeybatı Avrupa'nın kuru yük terminallerinde toplam kömür stoku Transatlantik ve Güney Afrika tedarikinin artmasıyla geçen haftaya göre yüzde 8 yükselerek 2020 yılı Eylül ayından beri en yüksek seviyeye çıktı.

Amsterdam, Rotterdam ve Antwerp'teki dört ana terminalde toplam kömür stoku dün itibarıyla yıllık yüzde 8 artarak 5,79 milyon tona çıktı.

Piyasa katılımcıları Rusya'dan gemi varışlarının yavaşlamasına rağmen ABD, Kolombiya ve Güney Afrika'dan tedarikin arttığına dikkat çekti.