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AB'nin kömür stokları yükseldi

Avrupa Birliği'nin (AB) terminallerinde kömür stokları 20 ayın zirvesine çıktı.

31.05.2022 - 10:57 |
AB'nin kömür stokları yükseldi

Kuzeybatı Avrupa'nın kuru yük terminallerinde toplam kömür stoku Transatlantik ve Güney Afrika tedarikinin artmasıyla geçen haftaya göre yüzde 8 yükselerek 2020 yılı Eylül ayından beri en yüksek seviyeye çıktı.

Amsterdam, Rotterdam ve Antwerp'teki dört ana terminalde toplam kömür stoku dün itibarıyla yıllık yüzde 8 artarak 5,79 milyon tona çıktı.

Piyasa katılımcıları Rusya'dan gemi varışlarının yavaşlamasına rağmen ABD, Kolombiya ve Güney Afrika'dan tedarikin arttığına dikkat çekti.