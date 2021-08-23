'AB'nin planı Rus ekonomisine zarar verecek'
Rus devlet petrol şirketi Rosneft'in Başkanı Igor Sechin, Avrupa Birliği'nin karbon sınır vergisi uygulama planının Rus ekonomisine yaptırımlardan daha çok zarar vereceği uyarısında bulundu.
23.08.2021 - 14:08 | | Foreks
Kommersant Gazetesi'nin haberine göre Sechin, Kremlin'e yaptığı sunumda, AB'nin 2026'dan itibaren uygulamayı planladığı karbon tarifesinin 7,6 milyar dolar tutarında Rus malını etkileyeceğini açıkladı.
Kommersant, Sechin'in karbon vergisinin AB yaptırımlarından daha çok zarar vereceğine yönelik yorumunu Devlet Başkanı Putin'e 30 Haziran'da gönderdiği mektupta yaptığını da vurguladı.