'AB'nin planı Rus ekonomisine zarar verecek'

Kommersant Gazetesi'nin haberine göre Sechin, Kremlin'e yaptığı sunumda, AB'nin 2026'dan itibaren uygulamayı planladığı karbon tarifesinin 7,6 milyar dolar tutarında Rus malını etkileyeceğini açıkladı.

Kommersant, Sechin'in karbon vergisinin AB yaptırımlarından daha çok zarar vereceğine yönelik yorumunu Devlet Başkanı Putin'e 30 Haziran'da gönderdiği mektupta yaptığını da vurguladı.