Afrika’daki stratejik projeye Türkiye imzası

Toplam 15 bin ton, 25 yıldan fazla korozyon dayanımı sağlayan boruların ihracatını kapsayan bu iki proje kapsamında Tosyalı Algerie 55 metreye kadar olan boru boylarını sevk ederek aynı zamanda çok büyük bir operasyona da imza atmış olacak.

“Saco Mar Mineral Port” ve “Namibe Container Terminal Extension” projeleri Afrika kıtası içerisinde entegre kurulacak ulaşım ağının malzemelerinin de yine Afrika kıtası içerisinden karşılanmasını sağlayacak. İhraç edilecek boruların kullanılacağı projelerden Namibe Konteyner Terminali’nin genişletilmesi ve Port Sacomar'ın rehabilitasyonu Angola'nın petrole olan bağımlılığını azaltarak ekonomisinin çeşitlendirilmesini sağlarken operasyonel bir konteyner terminali olan Port Namibe'nin genişletilmesi ise Angola'nın güney bölgesinde tarım, tarımsal sanayi, mineraller, kereste, petrol üretimi ve turizmi geliştirirken, Afrika’nın tamamı için de stratejik bir ulaşım ve lojistik projesi olacak.

Angola iç savaşı sırasında tahrip edilen Port Sacomar maden sektörünü güçlendirecek granit, demir cevheri, mermer ve manganez ihracatı için emtia odaklı bir liman oluşturmak için rehabilite ve modernize edilecek. Toplam maliyeti 600 milyon dolar olan proje Japon bankaları, Japan Bank for International Corporation ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation tarafından destekleniyor. Japon şirketlerin yanı sıra Afrika’nın farklı ülkelerinden firmalar da projenin farklı bölümlerinde yer alacak.