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25.12.2020 - 11:37 |

Ağbal'dan fiyat istikrarı vurgusu

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, "Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacaktır." dedi.

Ağbal'dan fiyat istikrarı vurgusu
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Ağbal, Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemesi rejimini tüm unsurlarıyla kararlı bir şekilde uygulayacağını belirterek "Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacaktır." dedi.

TCMB Başkanı Naci Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda TCMB’nin faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında bir sunum yapıyor.

Ağbal, sunumunda şunları söyledi:

"Fiyat istikrarı, ekonomik birimlerin tüketim, yatırım ve tasarruf kararlarında dikkate almaya gerek duymadıkları ölçüde düşük bir enflasyon oranını ifade etmektedir. Kalıcı fiyat istikrarı sürdürülebilir büyüme, istihdam, adaletli gelir dağılımı ve toplumsal refah artışı için bir ön koşuldur. Merkez bankaları, toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak yaparlar. Kalıcı fiyat istikrarı, yatırım ve üretimin sürdürülebilir şekilde artmasını, bu yolla ekonominin verimlilik kaynaklı büyümesini sağlar."

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