'Agresif faiz artırımı döngüsü sona erecek'

Kolanovic, "Eğer tahminimiz doğru ise son 40 yılın en senkronize ve agresif küresel sıkılaştırma döngüsü gelecek yılın başlarında sona erecek" dedi.

JP Morgan'ın Global Piyasalar Baş Stratejisti olan Kolanovic, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırım kararı sonrası yaptığı açıklamada kullandığı ifadelerin İngiltere'den finansal gerilimin hafiflemesinin, Kanada ile Avustralya'da faiz artırım hızının yavaşlamasının küresel sıkılaştırma döngüsünün 2023 yılı ilk çeyrekte sona ereceği iyimserliğini artırdığını vurguladı.

Kolanovic ekibi ile birlikte yazdığı raporda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında 50 baz puan artırım yapacağını ve 2023 yılı ilk çeyrekte 25 baz puanlık bir yükseliş daha yaptıktan sonra faiz artırımlarını durduracağını öngördü.