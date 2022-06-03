'Agresif faiz artırımına ihtiyacımız var'

"Ekonomik şartlar dikkate alındığında Fed fon faiz oranlarında artışın devam etmesi gerekli" diye konuşan Mester, "Büyük sürprizler olmadığı sürece politika faiz oranının gelecek 2 toplantının her birinde 50 baz puan artırılmasının uygun olmasını bekliyorum" dedi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) oy verme hakkına sahip üyelerinden biri olan Mester, "Eğer eylül ayı FOMC toplantısına kadar aylık rakamlar enflasyonun aşağı gittiği yönünde kanıt oluşturur ise, sonrasında faiz artırım hızı yavaşlayabilir" diye konuştu.