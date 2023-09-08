Ağustosta en fazla borsa kazandırdı
Ağustosta aylık bazda en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %10,56, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %7,32 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Amerikan doları %3,91, mevduat faizi (brüt) %3,97, külçe altın %4,36, euro %5,18 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %10,44 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Amerikan doları %6,73, mevduat faizi (brüt) %6,78, külçe altın %7,17, Euro %7,96 ve DİBS %13,06 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
BIST 100 endeksi üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %35,73, TÜFE ile indirgendiğinde ise %33,47 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %27,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise %28,35 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %23,22, TÜFE ile indirgendiğinde ise %17,85 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %33,74, TÜFE ile indirgendiğinde ise %36,62 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ BIST 100 ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %74,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise %63,71 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.
Yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından külçe altın %10,17, euro %7,84 ve Amerikan Doları %0,13 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %22,07 ve DİBS %31,71 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %3,56, euro %1,37 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan doları %5,88, mevduat faizi (brüt) %26,74 ve DİBS %35,81 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.