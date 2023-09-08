Ağustosta en fazla borsa kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %10,56, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %7,32 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Amerikan doları %3,91, mevduat faizi (brüt) %3,97, külçe altın %4,36, euro %5,18 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %10,44 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Amerikan doları %6,73, mevduat faizi (brüt) %6,78, külçe altın %7,17, Euro %7,96 ve DİBS %13,06 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %35,73, TÜFE ile indirgendiğinde ise %33,47 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %27,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise %28,35 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %23,22, TÜFE ile indirgendiğinde ise %17,85 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %33,74, TÜFE ile indirgendiğinde ise %36,62 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ BIST 100 ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %74,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise %63,71 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından külçe altın %10,17, euro %7,84 ve Amerikan Doları %0,13 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %22,07 ve DİBS %31,71 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %3,56, euro %1,37 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan doları %5,88, mevduat faizi (brüt) %26,74 ve DİBS %35,81 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.