Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaAirbus, Çin'deki tesisinde kapasitesini genişletti
HaberlerUzmanparaAirbus, Çin'deki tesisinde kapasitesini genişletti

Airbus, Çin'deki tesisinde kapasitesini genişletti

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, Çin'in Tiencin şehrindeki tesisine, kapasitesini artırmak üzere yeni montaj hattı ekledi.

23.10.2025 - 09:14 | | AA
Airbus, Çin'deki tesisinde kapasitesini genişletti

Xinhua'nın haberine göre, şirketin "Asya Son Montaj Hattı (FALA)" adlı tesisinin ikinci montaj hattının açılışı törenle yapıldı.

Haberin Devamı

Airbus Üst Yöneticisi (CEO) Guillaume Faury, törende yaptığı konuşmada, yeni hatta "A320" tipi uçakların iskelet ve kanat gibi büyük bileşenlerinin montajının yapılacağını, uçağın burada boyanıp test edileceğini ve Çin ile diğer ülkelerdeki müşterilere teslim edileceğini belirtti.

Faury, yeni hattın "A320"lerin Çin'deki montaj kapasitesini iki katına çıkaracağını belirterek, 2027 yılına gelindiğinde tesiste ayda 75 uçağın montajını yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Airbus'ın, "A320"ler için 4'ü Almanya, 2'si Fransa, 2'si ABD ve 2'si Çin'de olmak üzere 10 "son montaj hattı" bulunuyor.

Şirketin Tiencin'deki tesisi, 2008'de faaliyete başlamıştı.

Fenerbahçe-Stuttgart maçı öncesi Jhon Duran ve Ederson gelişmesi

Fenerbahçe-Stuttgart maçı öncesi Jhon Duran ve Ederson gelişmesi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TUSAŞ şehitlerini andı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TUSAŞ şehitlerini andı