Alman ekonomisi için görünüm zayıfladı

Ekonomik araştırma enstitüsü ZEW tarafından hazırlanan ekonomik beklentiler endeksi mayısta, nisan ayındaki 4,1 puandan -10,7'ye geriledi.

Endeks aralık ayından bu yana ilk kez negatif seviyeye indi. Ekonomistler ise mayıs ayında endeksin -5 olmasını bekliyordu.

ZEW Başkanı Achim Wambach yaptığı açıklamada "Güven göstergesi kısmen Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faizi daha da artıracağı beklentilerinden kaynaklı olarak düştü. Buna ek olarak ABD'nin önümüzdeki haftalarda temerrüde düşme olasılığı da global ekonomik görünüme yönelik belirsizliğe eklendi" dedi.

Halihazırda destekleyici olmayan ekonomik durumun gelecek 6 ayda kötüleşmesinin beklendiğini ifade eden Wambach, Alman ekonomisinin ılımlı bir resesyona girebileceğini belirtti.

ZEW'in cari ekonomik şartları ölçen endeksi de mayısta, nisandaki -32,5'ten -34,8'e geriledi. Ekonomistler endeksin -37,5 olmasını bekliyordu.