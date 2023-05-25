Alman ekonomisi resesyona girdi

Destatis'in bugün açıkladığı verilere göre 2023 yılı ilk çeyrekte Alman ekonomisi hanehalkı harcamalarındaki yavaşlamanın etkisiyle yüzde 0,3 daraldı. Ekonomi 2022 yılının son çeyreğinde de yüzde 0,4 daralmıştı.

Destatis yaptığı açıklamada, "Yüksek fiyat artışlarının ısrarcılığı Alman ekonomisi üzerinde bir yük olmaya devam ediyor. Hanehalkları 2023 yılı ilk çeyrekte daha az yeni araç aldı ve gıda, içecek, kıyafet ve ayakkabı için daha az harcadı" dedi.

Ekonomistler ilk çeyrekte GSYH'nın değişim göstermemesini tahmin ediyordu.

İlk çeyrekte düzeltilmiş GSYH yıllık yüzde 0,5 daraldı. İlk tahminde daralma oranı yüzde 0,1 olarak açıklanmıştı.