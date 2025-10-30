Alman ekonomisi resesyona girmekten kurtuldu

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde sıfır büyüme kaydetti. Piyasa beklentisi de ekonominin durgunluk yaşaması yönündeydi.

Haberin Devamı

Böylece üçüncü çeyrekteki durgunluğun ardından Alman ekonomisi, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak tanımlanan teknik resesyona girmemiş oldu.

Ekonomi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyümenin ardından ikinci çeyrekte yüzde 0,2 küçülmüştü. Çeyreklik bazda büyümeye olumlu katkı, makine ve tesis gibi ekipman yatırımlarından geldi. İhracat ise gerileyerek büyümeyi yavaşlattı.

Öte yandan, üretimdeki önemli düşüş ve sanayi siparişlerindeki düşüş eğiliminin devam etmesi, son dönemde ekonominin üçüncü çeyrekteki büyüme beklentilerini gölgelemişti

ÜLKE EKONOMİSİ BÜYÜMEKTE ZORLANIYOR

Üçüncü çeyrekte yıllık GSYH artışı yüzde 0,3 oldu. Alman ekonomisi bölgedeki diğer ülkelere kıyasla imalat sektöründeki zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor. Yüksek enerji maliyetleri, zayıf küresel siparişler ve ABD'nin yüksek gümrük vergileri ekonomiyi olumsuz etkiliyor.

Haberin Devamı

Çin’in daha önce Almanya'dan satın aldığı birçok ürünü kendisi üretmesi ve otomotiv endüstrisinde üretimdeki durmalara yol açan çip kıtlığı da ekonomiyi baskılayan nedenler arasında.

Öte yandan Alman hükümet, altyapı ve savunma harcamalarında keskin bir artışla ülkeyi ekonomik durgunluktan çıkarma sözü verdi ancak bu önlemlerin sahaya yansıması beklenenden uzun sürebilecek.

Hükümet, 2025 yılı için daha önce yüzde sıfır olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, 8 Ekim’de revize ederek yüzde 0,2’ye yükseltti. Hükümet, kamu harcamalarının desteğiyle ekonominin gelecek yıl yüzde 1,3, 2027'de yüzde 1,4 büyüme ile toparlanacağını öngörüyor.