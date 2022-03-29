Alman ekonomisinde daralma bekleniyor

IMK yaptığı açıklamada temel senaryolarında Alman ekonomisi için bu yıl GSYİH büyüme tahminini yüzde 4,5'ten yüzde 2,1'e indirdiklerini belirtirken, enerji fiyatlarının çok daha yukarı gittiği en kötü senaryoda Alman ekonomisinin yüzde 0,3 daralabileceğini de vurguladı.

Alman ekonomisi 2021 yılında yüzde 2,9 büyümüştü.