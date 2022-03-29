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Alman ekonomisinde daralma bekleniyor

Almanya'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından IMK Enstitüsü, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Alman ekonomisinin bu yıl önceden tahmin edilenden çok daha yavaş büyüyeceğini, hatta bir daralmanın bile yaşanabileceğini söyledi.

29.03.2022 - 11:38 |
Alman ekonomisinde daralma bekleniyor

IMK yaptığı açıklamada temel senaryolarında Alman ekonomisi için bu yıl GSYİH büyüme tahminini yüzde 4,5'ten yüzde 2,1'e indirdiklerini belirtirken, enerji fiyatlarının çok daha yukarı gittiği en kötü senaryoda Alman ekonomisinin yüzde 0,3 daralabileceğini de vurguladı.

Alman ekonomisi 2021 yılında yüzde 2,9 büyümüştü.

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