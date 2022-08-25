Alman ekonomisinde daralma bekleniyor

Ifo'nun ağustos ayı iş ortamı, cari durum ve beklenti endekslerinin açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Wohlrabe, dış ticaret sektörünün ekonomiye güveninin gerçekten zayıf olduğunu, sanayide ihracat beklentilerinin hafif şekilde düştüğünü, şirketlerin önümüzdeki aylarda ihracatta dinamik bir kalkınma beklemediklerini ifade etti.

Değerlendirmesinde ağustos ayında tedarik zinciri darboğazlarının ciddi şekilde hafiflemesinin iyi haber olduğunu belirten Wohlrabe, ham madde darboğazından şikayet eden sanayi şirketi oranın ağustos ayında, temmuz ayındaki yüzde 73,3'ten yüzde 62'ye indiğini vurguladı.

Almanya'da ağustos ayında Ifo iş ortamı endeksi 87,2 olan beklentileri aşarak 88,5 puan olurken, cari durum endeksi temmuz ayındaki 97,7 puandan 97,5 puana ve beklenti endeksi 80,4 puandan 80,3 puana indi.