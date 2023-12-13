Alman ekonomisinde daralma bekleniyor

IW Direktörü Michael Hüther, "Alman hükümeti bu krizde belirleyici bir rol oynadı. Koalisyon şimdi maliye politikası açısından harekete geçme kabiliyetini göstermelidir" dedi.

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Federal bütçe üzerindeki anlaşmazlığın şirketleri tedirgin ettiğini ve birçoğunun yatırım kararlarını şimdilik ertelediğini belirten IW'nin hesaplamalarına göre mahkeme kararı nedeniyle toplam 20 milyar eurodan fazla kamu harcaması kesilecek ve GSYH %0,5 oranında azalacak.

IW, en kötü senaryoda yüzde 1'lik bir daralmanın bile mümkün olduğunu söyledi.

IW, Alman ekonomisi küçülürken, diğer büyük ekonomilerin büyümesinin beklendiğini, İtalya'nın %0,5, Fransa'nın %0,8, ABD'nin %1,3 ve küresel ekonominin %2,5 büyüme kaydedeceğinin öngörüldüğünü belirti.

IW, bütçe krizi olmasa bile ihracata dayalı Alman ekonomik modelinin baskı altında olduğunu kaydetti.