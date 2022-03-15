Alman ekonomisinde resesyon riski

ZEW'in hazırladığı cari ekonomik beklentiler endeksi mart ayında şubat ayındaki 54,3'den 39,3'e geriledi. Gerçekleşen düşüş anketin yapılmaya başlandığı Aralık 1991'den bu yana görülen en büyük gerileme olarak kayıtlara geçti.

Cari şartlar endeksi de -8,1'den -21,4'e geriledi.

Ukrayna savaşı ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların Almanya için ekonomik görünümü ciddi şekilde zayıflattığını belirten ZEW, çöken ekonomik beklentilerin enflasyon öngörülerinde aşırı bir artış ile bir araya geldiğini de vurguladı.

Alman ekonomisinde önümüzdeki aylarda stagflasyon beklediklerine işaret eden ZEW analistleri, "Kötüleşen görünüm pratikte Alman ekonomisinin tüm sektörlerini etkiliyor" değerlendirmesini de yaptı.