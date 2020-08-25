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25.08.2020 - 09:16 |

Alman ekonomisinde sert daralma!

Alman ekonomisi 2020 ikinci çeyrekte yüzde 9,7 daraldı.

Alman ekonomisinde sert daralma!
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Almanya'da Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre GSYH 2020 yılı ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,7 daraldı.

30 Temmuz'da açıklanan ilk tahminde GSYH'da daralma yüzde 10,1 olarak ifade edilmişti.

Ekonomi, takvim etkisinden arındırıldığında geçen yılın ikinci çeyreğine göre ise yüzde 11,3 düştü.

İkinci çeyrekte Almanya'da özel sektör tüketimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,8 azalırken, kamu harcamaları yüzde +1,5 artış gösterdi.

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