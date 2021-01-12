Alman ekonomisinin yüzde 3,5 büyümesi bekleniyor

Alman Sanayileri Federasyonu (BDI), 2020 yılında yaklaşık yüzde 5 daraldığını tahmin ettiği Alman ekonomisinin 2021 yılında yüzde 3,5 büyümesini beklediklerini, ancak koronavirüs salgını öncesi seviyelere 2022 yılından önce dönülemeyeceğine inandıklarını bildirdi.

BDI Başkanı Siegfried Russwurm yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınında ikinci dalga nedeniyle ekonominin 2021'de kriz öncesi seviyeye dönemeyeceğini belirtirken, "2022 yılının ilk yarısında kriz öncesine dönülmesi yönünde iyi bir şans olabilir" diye konuştu.

Almanya'nın 2020 yılında yaklaşık yüzde 11 daraldığı tahmin edilen ihracatının bu yıl yüzde 6 büyümesini beklediklerini ifade eden BDI Başkanı, "ABD'de Joe Biden'in Başkan seçilmesi dünya piyasalarında adil rekabet için çok uluslu çözümler ve ortak girişimler için yolu kolaylaştıracak. Şirketlerimiz mükemmel olmasa da Çin ile yapılan yaptırım anlaşmasından fayda sağlayacaklar" dedi.