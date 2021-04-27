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Alman firmaların ihracat beklentisi yüksek

Almanya'da Ifo İhracat Beklenti Endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ardından küresel ekonomide toparlanma umutlarıyla son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

27.04.2021 - 12:21 | | AA
Alman firmaların ihracat beklentisi yüksek

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için nisan ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Almanya'da geçen ay 23,8 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, nisanda 0,8 artarak 24,6 puana yükseldi. Böylece endeks, Ocak 2011'den beri en yüksek seviyesini gördü.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, 2 bin 300 firmanın katıldığı ankete ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Birçok ülkede salgının imalat üzerinde etkisi sınırlı kalıyor. Bu açıkça Alman ihracatına olan talebi artırıyor.” ifadesini kullandı.

Hemen hemen tüm sanayi sektörlerinde ihracat beklentilerinin arttığını vurgulayan Fuest, makine ve ekipman üreticilerinin ihracat göstergelerinin Ocak 2011’den beri en yüksek seviyesinde olduğunu kaydetti.

Uzmanlar, 2021 yılında dünyanın en büyük ekonomileri olan ABD ve Çin'de güçlü büyüme öngörürken, Almanya’nın en önemli ihracat pazarı olan bu ekonomilerin toparlanmadan yararlandığını ifade ediyor.

Ifo’ya göre Alman sanayi şirketlerinin yüzde 45'i son zamanlarda üretimleri için tedarik zinciri sorunları konusunda endişe duyuyor.

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