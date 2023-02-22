Alman iş dünyasının ekonomiye güveni arttı

Ifo'nun iş dünyası güven endeksi şubat ayında, ocak ayındaki 90,1 puandan 91,1 puana çıktı.

Ifo Başkanı Clemens Fuest yaptığı değerlendirmede "Alman ekonomisi zayıf döneminden çıkış yolunda yavaş yavaş ilerliyor" dedi.

Ifo Ekonomisti Klaus Wohlrabe ise yaptığı değerlendirmede "Alman ekonomisi bir resesyondan sıyrılamayacak ancak ılımlı bir resesyon olacak" dedi.

Wohlrabe tedarik zincirlerinden darboğaz yaşandığından şikayet eden Alman şirketlerinin oranının şubatta, ocak ayındaki yüzde 48,4'ten yüzde 45,4'e indiğini belirtirken, fiyat artırmak isteyen Alman şirketi oranının düştüğünü de vurguladı.

Wohlrabe ayrıca turizm ve ağırlama sektörlerinin havalarında kayda dağer iyileşme olduğunu da belirtti.