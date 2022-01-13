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Alman sanayicilere göre büyüme hızlanacak

Alman ekonomisinin 2021 yılında yüzde 2,5 büyümesini bekleyen Alman Sanayi Federasyonu (BDI), 2022 yılında büyümenin yüzde 3,5'e çıkarak hızlanacağını öngördü.

13.01.2022 - 14:43 |
Alman sanayicilere göre büyüme hızlanacak

Alman hükümetine göre daha ihtiyatlı büyüme tahminlerinde bulunan BDI Başkanı Siegfried Russwurm yaptığı açıklamada, "Sipariş defterleri dolu, ancak üretim talebindeki hız yakalanamıyor. Pandeminin getirdiği sınırlamalar ve tedarik darboğazları ekonominin büyük kesimlerini etkiliyor" dedi.

Alman hükümeti 2021 yılında büyümenin yüzde 2,6 olduğunu öngörürken, 2022 yılı için büyüme tahminini yüzde 4,1 olarak ortaya koymuştu.

Siegfried, Almanya'nın ihracatının 2022'de yaklaşık yüzde 4 büyümesini beklediklerini de ifade etti.

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