Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaAlmanya, 2. çeyrekte küçüldü
HaberlerUzmanparaAlmanya, 2. çeyrekte küçüldü

Almanya, 2. çeyrekte küçüldü

Almanya ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 daraldı.

22.08.2025 - 14:33 | | AA
Almanya, 2. çeyrekte küçüldü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin ikinci çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Haberin Devamı

Verilere göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 azaldı.

Öncü veriler, ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 0,1 küçüleceği yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerden daha olumsuz gelmesi dikkati çekti.

Böylece ilk çeyrekteki yüzde 0,3 büyümenin ardından Alman ekonomisi, yeniden daralmış oldu.

Ekonomideki daralma, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında yaşanan tarife gerilimleri döneminde özellikle imalat ve inşaat sektöründeki zayıflamadan kaynaklandı.

Alman ekonomisi, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,2 büyüme gösterdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: Yasak Bölge'de birkaç dron tespit edildi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: Yasak Bölge'de birkaç dron tespit edildi

Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye 3 transfer! Resmen açıklandı

Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye 3 transfer! Resmen açıklandı