Almanya dördüncü çeyrekte daraldı
Almanya Federal İstatistik Ofisi Destatis'in açıkladığı nihai verilerine göre ülkede GSYH 2022 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 daraldı.
24.02.2023 - 10:18 |
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış verilerle GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 büyüdü.
Fiyat ve takvim etkisinden arındırılmış verilerle GSYH dördüncü çeyrekte yüzde 0,2 daraldı.
Takvim etkisinden arındırılmış verilerle GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.9 büyüdü.
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