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Almanya dördüncü çeyrekte daraldı

Almanya Federal İstatistik Ofisi Destatis'in açıkladığı nihai verilerine göre ülkede GSYH 2022 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 daraldı.

24.02.2023 - 10:18 |
Almanya dördüncü çeyrekte daraldı

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış verilerle GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 büyüdü.

Fiyat ve takvim etkisinden arındırılmış verilerle GSYH dördüncü çeyrekte yüzde 0,2 daraldı.

Takvim etkisinden arındırılmış verilerle GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.9 büyüdü.

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