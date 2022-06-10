Almanya için büyüme tahminlerini düşürdü

Almanya Merkez Bankası bu yıl için enflasyon beklentisini aralık ayındaki %3,6'dan %7,1'e çıkardı. 2023 yılı için ise %2,2'den %4,5'e yükseltti.

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel yaptığı değerlendirmede enflasyonun bu yıl 1980'lerin başından daha güçlü olacağını belirterek fiyat baskılarının son zamanlarda yeniden yoğunlaştığını kaydetti.

Nagel, Euro Bölgesi'nde enflasyonun kendi başına düşmeyeceğini, para politikasının kararlı eyleminin gerekli olduğuna işaret etti.

Bundesbank, Almanya'da bu yıl büyüme beklentisini %4,2'den %1,9'a, 2023 yılı için %3,2'den %2,4'e çekti.