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Almanya kömürden çıkışı değerlendiriyor

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rusya'nın yaptırımlar nedeniyle Avrupa'ya gaz dağıtımını durdurması halinde kömürden elektrik üretiminden daha yavaş bir çıkışı düşüneceğini bildirdi.

02.03.2022 - 15:10 |
Almanya kömürden çıkışı değerlendiriyor

Deutschlandfunk radyosuna açıklama yapan Bakan Habeck, kısa vadede bir önlem olarak kömürle çalışan santralleri beklemede tutmaları gerektiğini belirterek "Hatta işletmelerine izin vermemiz gerekebilir" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak Almanya, Rus gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyonunu durdurdu. Ayrıca gaz ithalatının sıkıntıya girmesi durumunda LNG terminalleri, ulusal gaz ve kömür rezervlerinin kullanılması planlarını da açıkladı.

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