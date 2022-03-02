Almanya kömürden çıkışı değerlendiriyor

Deutschlandfunk radyosuna açıklama yapan Bakan Habeck, kısa vadede bir önlem olarak kömürle çalışan santralleri beklemede tutmaları gerektiğini belirterek "Hatta işletmelerine izin vermemiz gerekebilir" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak Almanya, Rus gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyonunu durdurdu. Ayrıca gaz ithalatının sıkıntıya girmesi durumunda LNG terminalleri, ulusal gaz ve kömür rezervlerinin kullanılması planlarını da açıkladı.