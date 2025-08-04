Almanya otomotiv sektörü toparlandı

ifo Enstitüsü'nün son verilerine göre Alman otomotiv sektöründeki iş iklimi göstergesi temmuz ayında belirgin bir yükseliş sergiledi.

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ifo'dan yapılan açıklamaya göre hazirandaki -31.6 puandan -23.8 puana çıkan endeks, olumsuz bölgede kalmaya devam etse de sektördeki havanın bir miktar iyileştiğine işaret ediyor.

ifo Endüstri Uzmanı Anita Wölfl, bu gelişmenin bir toparlanmanın başlangıcı mı yoksa geçici bir rahatlama mı olduğunu söylemek için henüz erken olduğunu belirtirken, küresel ticaretteki gerilimin devam ettiğini vurguladı.

Sektördeki firmalar, temmuz ayında mevcut durumlarını önemli ölçüde daha iyi değerlendirirken, gösterge -35.8 puandan -28.1 puana yükseldi. Geleceğe dair beklentiler de daha az karamsar bir tablo çizerek, -27.3 puandan -19.3 puana çıktı.